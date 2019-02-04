شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكة عليه صور.. كيم كاردشيان تلتقط صورة "سخيفة" لزوجها كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" بنشرها صورة التقطتها بطريقة الـ " selfie " اعتبرها الكثير من محبيها أنها سخيفة . فقد التقطت كيم كاردشيان البالغة من العمر 38 عاما مساء أمس الأحد الصورة في السيارة بينما كان يجلس خلفها زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست (41 عاما) الذي ظهر وهو مستغرق في النوم ، و قد حصدت الصورة في 17 ساعة فقط أكثر من 3.5 مليون likes .

كيم و كاني

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