مؤلف "هيبتا" يكتب سيناريو الجزء الثاني.. ويستعد لطرح "أنت فليبدأ العبث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال مؤلف رواية "هيبتا" محمد صادق إنه بصدد كتابة سيناريو وحوار جزء ثان من الفيلم الذي حمل اسمها، نافيًا بذلك ما أثير عن إسناد تلك المهمة للسيناريست وائل حمدي، كما حدث في الجزء الأول.

وعُرض الجزء الأول من "هيبتا" في العام 2016، وخاض بطولته ماجد الكداوني، شيرين رضا، دينا الشربيني، أحمد داود، وعمرو يوسف. وهو عمل أخرجه هادي الباجوري.

ويعيش محمد صادق حاليًا انتعاشة فنية، إذ يعمل على رواية جديدة فضّل عدم طرحها في معرض الكتاب، ولحين ظهورها بالشكل الأمثل واللائق بجمهوره.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أكد صادق أن تحضيرات مكثفة تُجرى لفيلمه "أنت فليبدأ العبث" المأخوذ عن رواية له بالاسم نفسه. وهو العمل المقرر عرضه العام الجاري.​