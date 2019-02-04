عزت العلايلي لمصراوي: "كنت رزل وسخيف في وطنيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان عزت العلايلي إنه مر بمرحلة مراهقة سياسية، وهي ظاهرة طبيعية يمر بها كل شاب، في فترة تكوين وعيه وأفكاره السياسية.
وأكد النجم الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أنه كان "نسخة طبق الأصل" من "إبراهيم" الطالب الوطني في فيلم "بين القصرين".
وأضاف: "أنا كنت كدة بالظبط، وكنت رزل جدًا في وطنيتي، واتعصب وأتخانق وكنت سخيف في الوطنية، ولا أقبل إن أي حد يتكلم معايا عن فكرة أنا مؤمن بيها".
وطالب العلايلي بضرورة الاستماع لصوت الشباب، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل مناسب.
الفنان عزت العلايلي يستعد لطرح مسلسله الجديد "قيد عائلي" الشهر القادم، ويشاركه البطولة بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، ومن إخراج تامر حمزة.
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