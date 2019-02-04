قبل أمل حجازي.. نجمان شجعا على ارتداء الحجاب‎ بالأغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أثارت أغنية "حجابك تاج" التي أطلقتها المطربة اللبنانية أمل حجازي، أول من أمس، جدلاً واسعًا حول هذا العمل الذي حمل عنوانه دعوة "لا لخلع الحجاب"، إلا أن حجازي لم تكن الأولى التي تغنت بالحجاب وشجعت على ارتدائه.

البداية كانت قبل 11عامًا، حينما أطلق المطرب السوري حسام حاج أول أغانيه "اتحجبتي برافو عليكي"، الذي أخرج كليبها ياسر سامي، وكتب كلماتها محمد حافظ، ولحنها شريف قاسم.

وقد واجهت هذه الأغنية وقت طرحها على قناة "ميلودي" هجومًا من البعض الذين رأوا فيها تحريضًا على ارتداء الحجاب وإجبارًا عليه.

وفي مارس 2017 أطلقت الناشطة والشاعرة الأمريكية السورية الأصل منى حيدر، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، أول أغنية راب لها بعنوان "حجابي"، وتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم المرأة المسلمة. وقد قوبلت الأغنية بترحيب عالمي، وأطلق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #hijabiXmona لدعم صاحبتها، والتحدث عن تجربة ارتداء الحجاب.

وجاوز عدد مشاهدات "حجابي" عبر "يوتيوب" 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة، وإن نظر البعض إلى تناول الموضوع في أغاني راب أمرًا مخالفًا للعادات والتقاليد الإسلامية.

أغنية أمل حجازي "حجابك تاج" من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، ولحن مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعابي. وقد أطلقت حجازي استفتاءً حول "ما إذا كان الحجاب واجبًا في القرآن أم لا" عبر حسابها على "إنستجرام"، ودعت جمهورها للمشاركة فيه.

وردًا على منتقدي دعوتها إلى الحجاب، قالت حجازي: "الحجاب مكمل للدين وليس الدين كله، فمعاملة الناس والأخلاق والدقة والزكاة والخشوع لله أولاً وأخيرًا"، مضيفًة أنها لا تجبر أحدًا على ارتداء الحجاب، و"أن الله يهدي من يشاء".

حسام حاج أتحجبتي

منى حيدر حجابي.

امل حجازي حجابك تاج