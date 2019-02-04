بالفيديو.. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "ڤيرس" من المطعم الياباني

روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو له من المطعم الياباني، ويقوم من خلاله بالترويج لأحدث أغانيه "ڤيرس"، ومن المقرر طرحهاخلال الايام القليلة الماضية.
يذكر أن آخر أغنية "مافيا" االتى طرحها رمضان فى بداية العام الجارى، كانت آخر الأعمال الغنائية
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