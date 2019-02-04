في اليوم العالمي للسرطان .. راغب علامة يوجه رسالة خاصة للمصابين

راغب علامة

كتب - أحمد أيوب:

وجه المطرب اللبناني راغب علامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، رسالة خاصة لمرضي السرطان بمناسبة اليوم العالمي له،حيث نشر صور له مع طفلة

مريضة سرطان،وكتب عليها معلقا: "السرطان فصل من الحكاية والتفاؤل في مواجهته هو أصل الحكاية لتجاوزه والتغلّبعليه. فلندعم الأطفال المصابين بالسرطان ونعطيهم الأمل بغدٍ أجمل، فالأطفال هم أمل المستقبل".

يذكر ان يحيى علامة حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة الأردنية عمان يوم ١٤ فبراير المقبل، بمناسبة احتفالات عيد الحب.