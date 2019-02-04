تعرف على موعد عزاء والد نهال عنبر

كتب - أحمد أيوب:

رحل والد الفنانة نهال عنبر، يوم الأحد الماضي، عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يقام عزاء غدا الثلاثاء 5 فبراير، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

يشار إلى أن نهال عنبر شاركت في بطولة مسلسل "الوتر" من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج أشرف عبد الهادي وبطولة

ريم البارودي، دينا فؤاد، كمال أبو رية، نهال عنبر، نورهان، أحمد عبد الله محمود، حسن يوسف، طلعت زكريا، بهاء ثروت، سناء شافع، محمد لطفي، محسن محيي الدين، محمد نجاتي.

وتجسد خلال أحداث العمل دور والدة الممثل أحمد بيرو، والذي يلعب دور المحامي، وهي سيدة صعيدية لها

شخصية قوية من عائلة كبيرة، وتقوم بدور في مساعدة ابنها في حل المشكلات التي يتعرض لها في حياته والقضايا التي يخوضها خلال الأحداث

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال التي تتضمن 60 حلقة مقسمة على جزءين، وعبارة عن حلقات منفصلة متصلة، ويناقش العديد من القضايا المجتمعية المختلفة، ومنها الثأر والعنف وتجارة الأعضاء وغيرها".

جدير بالذكر أن نهال عنبر تقدم حاليا برنامج "كلام ستات" عبر قناة ON E والذي يجمعها مع هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن.