نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 دقائق مضت التعليقات على ياسمين عبد العزيز تستعيد رشاقتها بعد الطلاق – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورًا جديدة لها من النادي الرياضي عبر خاصية “إنستا ستوري” على موقع “إنستجرام” الشهير.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الصور بكامل رشاقتها، حيث تستعد لمسلسلها الجديد “الملكة” والمقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان القادم.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في الدراما كان مسلسل “هربانة منها” والذى شاركها البطولة فيه كل من مصطفى خاطر وفادية عبد الغني وهو من إخراج معتز التوني.