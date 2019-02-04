حمادة هلال يطلق كليب “اشرب شاي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان المصري حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان “اشرب شاي” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “اشرب شاي” من ألحان أورتيجا وكلمات وتوزيع أوكا في أوّل تعاون لـ حمادة هلال معهما، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد أشرف.

على صعيد آخر، يستعد حمادة هلال لتقديم مسلسل جديد يخوض به سباق دراما رمضان القادم على أن يعلن عن تفاصيله قريبًا.

لمشاهدة فيديو كليب “اشرب شاي”: