بيرلا حلو: لهذا السبب لم اشارك في “ديو المشاهير”

فتحت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو باب الأسئلة للجمهور عبر حسابها الخاص على موقع “انستاستوري” حيث قامت بالاجابة على أسئلة المتابعين.

أكدت بيرلا الى انها شعرت بسعادة كبيرة عند انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2017. واعترفت ان حياتها تغيرت بعد ان اصبحت ملكة ولكن هي لم تتغير.

بيرلا اشارت الى انه عُرض عليها المشاركة في برنامج “ديو المشاهير” لكن صوتها ليس بجميل لهذا السبب فضلت أن لا تشارك.

ورداً على سؤال هل تشارك في “رقص النجوم” في حال عُرض عليها، قالت “لم لا”.

وهل قامت بإجراء جراحة تجميلية من قبل؟ قالت “ابدًا”. وتمنت ان لا تحتاج الى أن تفعل ذلك.

ورداً على سؤال متى سنراها على الشاشة، أكدت انه عُرض عليها عدة مشاريع منها التمثيل لكنها بإنتظار الانسب لها في الاطلالة الاولى.

وحول افضل ممثل وممثلة في لبنان، قالت “نادين ن. نجيم” و”يوسف الخال”.

وردًا على سؤال ما الذي دفعها الى المشاركة في ملكة جمال لبنان؟ اشارت الى ان هذا الحلم راودها منذ طفولتها وكل من حولها شجعها على خوض هذه التجربة.

وحول أفضل مصمم أزياء لها، أكدت انها فخورة بـ زهير مراد، ايلي صعب وجورج حبيقة ووصولهم الى العالمية.

بيرلا كشفت ايضاً الى انها تمارس الرياضة بكل دائم للمحافظة على رشاقتها. كما عبّرت عن سعادتها بالوجوه النسائية في الحكومة اللبنانية الجديدة.