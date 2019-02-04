إيمان العاصي تخوض السباق الرمضاني المقبل بـ"لمس أكتاف" و"ملايكة إبليس"

تعاقدت الفنانة إيمان العاصي على المشاركة في بطولة مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويلعب بطولته النجم ياسر جلال في ثالث بطولاته الدرامية، والعمل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن تبدأ إيمان العاصي تصوير دورها في العمل خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر تبدأ إيمان تصوير مسلسلها "ملايكة إبليس" بعد غدٍ الثلاثاء، والذي يكتبه محمد أمين راضى، ويخرجه أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل .

وقدمت إيمان العاصى آخر أعمالها الدرامية مسلسل "قانون عمر"، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من حمادة هلال، وفاطمة ناصر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وفتوح أحمد، وآخرين، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.

يشار إلي أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال والفنان فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هاني سرحان من كتابة 50% من أحداث العمل الذي يدور في إطار من الدراما المشوقة.

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