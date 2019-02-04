أبطال مسلسل "علامة استفهام" يحتفلون ببدء تصويره

احتفل الفنان محمد رجب والفنانة جيهان خليل وفريق عمل مسلسل «علامة استفهام» بانطلاق تصوير المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ويعود الفنان محمد رجب للساحة الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث إنه تعرض في المواسم الرمضانية الماضية لتأجيل مسلسلاته، رغم اتفاق الشركات المنتجة معه على إنتاج أعماله.

«علامة استفهام» بطولة محمد رجب، ادوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، هيثم أحمد زكى، ميريهان حسين وآخرون، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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