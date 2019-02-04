شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسى عجرم تهدى مولودتها "ليا" أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، هدية إلى مولودتها الثالثة، احتفالا باستقبالها لها أول أمس السبت، حيث طرحت أغنية جديدة، اليوم الاثنين، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، تحمل اسم ابنتها الثالثة "ليا".

نانسى عجرم كانت قد عبرت فى تغريدة مؤثرة أمس عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر" عن شعورها تجاه ولادة طفلتها الثالثة ليا.

تدوينة نانسى جاءت مختصرة ومعبرة حيث قالت خلالها: "كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا .... ليا".

وشوقت نانسىى جمهورها فى نهاية التغريدة، حيث علقت باللغة الإنجليزية، قائلةً: "غداً على قناتى الخاصة باليوتيوب".

وتنافس متابعو نانسى فى تخمين المفاجأة التى وعدت بها نانسى جمهورها حيث خمنت الغالبية العظمى منهم أن يكون الفيديو الذى سوف تبثه نانسى غداً عبر "يوتيوب" هو أغنية نانسى لطفلتها الجديدة ليا على غرار ما فعلته نانسى عند ولادة طفلتيها إيلا وميلا من قبل.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد وضعت طفلتها الثالثة، الجمعة الماضية، فى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وأطلقت نانسي وزوجها اسم "ليا" على الصغيرة لتكون الفتاة الثالثة التى ترزق بها نانسى بعد طفلتيها إيلا وميلا.