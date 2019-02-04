إعلان دعائي جديد لـ"Avengers: Endgame"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "Marvel" إعلانًا دعائيًا جديدًا، حقق نجاحًا كبيرًا متخطيًا 7 ملايين مشاهدة بعد 12 ساعة فقط من نشره على "يوتيوب"، لفيلم "Avengers: Endgame"؛ الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين.

أظهر الإعلان تفاصيل خاصة بتتمة السلسلة، منها اتحاد ما تبقي من الأفينجرز لمواجهة العملاق ثانوس، الذي أباد نصف الكائنات الحية في أحداث فيلم "Avengers: Infinity War"، الذي عُرض العام الماضي، وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ2 مليار دولار.

وتواصل شركة "Marvel" طرح عدد من أعمالها السينمائية الخاصة بالأبطال الخارقين، بينها "Captain Marvel"، المقرر طرحه مارس المقبل، ويتناول شخصية القصص المصورة الشهيرة، التي ستنضم أيضًا لأحداث الجزء الأخير من سلسلة Avengers.

"Avengers: Endgame" المقرر عرضه نهاية أبريل المقبل، تتشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، أبرزهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسن، كريس هيمسورث، جوش برولين، برادلي كوبر، إيفانجلين ليلي، توم هولند، كريس إيفانز، وبري لارسون.

وتقدر الميزانية الإنتاجية للجزء الأخير من السلسلة بـ500 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ السينما.