عمرو عبدالجليل: تربيت في مدرسة محمد نجم المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

وصف الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد نجم، بالأب الروحي له في فن المسرح، مؤكدا أنه "تربى في مدرسة نجم وتخرج منها، وأنها مدرسة مستقلة عن غيرها من المدارس الفنية الأخرى، لأنها تعتمد على الأفية الجديد وغير المكرر أو المستهلك".

وأضاف عبدالجليل خلال لقائه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المخرج الراحل يوسف شاهين كان علامة فارقة في مسيرته الفنية.

وأضاف: "كنت مكتفيا بالمسرح إلى أن فتح شاهين أمامي مجال واسع في السينما، فانطلقت أحلق في سماء الفن السابع".

وواصل عبدالجليل: "لقد أضاف لي عملي مع شاهين كثير من الخبرات ووفر علي الكثير من الوقت الذي كان علي أن استغرقه لأثبت نفسي".