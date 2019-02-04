محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تصوير- محمود بكار:
وصف الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد نجم، بالأب الروحي له في فن المسرح، مؤكدا أنه "تربى في مدرسة نجم وتخرج منها، وأنها مدرسة مستقلة عن غيرها من المدارس الفنية الأخرى، لأنها تعتمد على الأفية الجديد وغير المكرر أو المستهلك".
وأضاف عبدالجليل خلال لقائه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المخرج الراحل يوسف شاهين كان علامة فارقة في مسيرته الفنية.
وأضاف: "كنت مكتفيا بالمسرح إلى أن فتح شاهين أمامي مجال واسع في السينما، فانطلقت أحلق في سماء الفن السابع".
وواصل عبدالجليل: "لقد أضاف لي عملي مع شاهين كثير من الخبرات ووفر علي الكثير من الوقت الذي كان علي أن استغرقه لأثبت نفسي".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عبدالجليل: تربيت في مدرسة محمد نجم المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.