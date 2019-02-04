وفاء عامر تعليقًا علي خلع شهيرة الحجاب: "لم تكفرني"

علقت الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، على خلع الفنانة شهير الحجاب، كاتبة:"أشهد لأني كنت أداوم علي حضور مجالس علم ودين في منزلها ولم تضغط عليولم تقاطعني لأني مش محجبة".
وأضافت "عامر": "كانت تتابع كل أعمالي وتهنئني عليها وتثني على أدواري وتنصحني لعائلتي ولم تكفرني عن الفنانة شهيرة
وتشارك الفنانة وفاء عامر في سباق رمضان المقبل بمسلسل "حكايتي" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين صبري، كما تشارك في بطولة مسلسل "عاوزه ورد يا ابراهيم" مع رجاء الجدواي والذي يعرض خارج سباق رمضان وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة.
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