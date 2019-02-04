شاهد.. أول تعليق لشهيرة بعد انتقادات ظهورها دون حجاب

كتب - أحمد أيوب:

علقت الفنانة شهيرة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علي ظهورها والفنانة سهير رمزي بدون حجاب وبشعر أصفر طويل.

كاتبة: "أصدقائي والناس اللي بيحبوني وحتي اللي زعلانين مني ليا لقاء معاكم في الصفحه لتوضيح بعض الأمور والمغالطات ولكن بعد الدنيا ماتهدي وذلك احتراما ليكم ولمشاعركم الجميلة

التي غمرتني".

يشار إلى أن سهير رمزي ردت من قبل على الانتقادات التي وُجهت لها، بسبب ظهورها دون حجاب كامل خلال العطلة الصيفية في أغسطس الماضي، واعتقد الجميع أنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاما.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم" من تقديم محمد الغيطي، الذي يعرض عبر قناة "LTC"، قالت سهير إنها دائما تقول عن نفسها إنها محتشمة وليست محجبة، موضحة أنها ترى الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس مع ارتداء ملابس ضيقة، لأن هذا مفهوم خاطئ في رأيها، وأن كل ما تفعله هي أنها ترتدي ملابس محتشمة وتغطي شعرها بأي شيء، سواء بوشاح أو قبعة.