شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: أحمد خليل بصحة جيدة ويتواجد فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان أحمد خليل، موضحا أن ما أثير بشأن ذلك ما هى إلا شائعات كاذبة ومفبركة، موضحا أنه يتواجد فى منزله الآن ويتمتع بصحة جيدة.

ولم تكن هذه الشائعة هى الأولى التى يتعرض لها أحمد خليل، فسبق وواجه هذه الشائعة منذ عامين، وتداولها رواد السوشيال ميديا، ونفاها مجلس إدارة المهن التمثيلية وقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير أحمد خليل مسلسل "رسايل"، للنجمة مى عز الدين، والذى عرض خلال سباق رمضان الماضى، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.