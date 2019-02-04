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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة كورتني كاردشيان "في الحمام" تحصد أكثر من 2.7 مليون لايك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان أنها دائما ذات الاطلالة المثيرة والخاطفة للأنظار ، حيث تعرف كورتني جيدا كيفية تخطف الأضواء نحوها، حتى بنشر صور مثيرة للجدل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" ، وهو ما حدث بالفعل في آخر صورة نشرتها.
نشرت كورتني صورة التقطتها وهي تجلس على أرض " الحمام " ، و تم تداول الصورة بكثافة عبر مواقع الـ social media المختلفة ، و حصد الصورة حتي الآن أكثر من 2.7 مليون likes على صفحتها بـ "انستجرام " خلال يومين فقط .
كورتني كاردشيان
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