شكرا لقرائتكم خبر عن صورة كورتني كاردشيان "في الحمام" تحصد أكثر من 2.7 مليون لايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان أنها دائما ذات الاطلالة المثيرة والخاطفة للأنظار ، حيث تعرف كورتني جيدا كيفية تخطف الأضواء نحوها، حتى بنشر صور مثيرة للجدل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" ، وهو ما حدث بالفعل في آخر صورة نشرتها.

نشرت كورتني صورة التقطتها وهي تجلس على أرض " الحمام " ، و تم تداول الصورة بكثافة عبر مواقع الـ social media المختلفة ، و حصد الصورة حتي الآن أكثر من 2.7 مليون likes على صفحتها بـ "انستجرام " خلال يومين فقط .