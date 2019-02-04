هالة فاخر وعمر الشناوي في كواليس "كلبش3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان عمر الشناوي صورة له من كواليس مسلسل "كلبش 3" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر "الشناوي" في الصور رفقته الفنانة هالة فاخر، وعلق:" أحلى هالة فاخر ولا إيه؟"، ونالت الصورة إعجاب الجمهور يذكر أن مسلسل "كلبش 3" يشارك فيه الفنان أمير كرارة، هشام سليم، وروجينا، عمر الشناوي، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.

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