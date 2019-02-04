بالصور.. نادية الجندي تهنئ زينة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: هنأت الفنانة نادية الجندي صديقتها الفنانة زينة بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت "نادية" صور لها جمعتها بزينة مجمعة في صورة واحدة وكتبت:" زينة حببتي كل سنة وانتي طيبة وبخير وناجحة وسنة سعيدة عليكي وبتمنالك كل نجاح وتوفيق بحبك". يذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" وهو من بطولة ليلى علوي، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

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