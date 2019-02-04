مصطفي خاطر يبحث عن حق شقيقته في "طلقة حظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تواصل أسرة مسلسل "طلقة حظ" تصوير عدد من المشاهد الداخلية، التي تجمع بين الفنان مصطفي خاطر والفنانة آيتن عامر والفنانة هبة مجدي.

وتدور أحداث العمل حول شاب متزوج من الفنانة آيتن عامر وتحدث بينهما العديد من المواقف، بجانب أزمته بسبب طلاق شقيقته وصراعه مع زوجها لإعادة حقها.

ويشارك في بطولة العمل مصطفي حمزة آيتن عامر، وهبة مجدي ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، أحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسني شتا، إخراج أحمد خالد أمين وتأليف إيهاب بليبل