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شهيرة وسهير رمزىكتبت - إيمان العوضي :
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد ظهور كل من الفنانة شهيرة وسهير رمزي في إحدي الحفلات الخيرية بدون حجاب،بشكل كان مفاجئا للجمهور رغم أنهن ليسوا أول من تخلى عن الحجاب بعد
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها خلال الفيديوجراف التالي فنانات أخريات تخلوا عن الحجاب وعادوا للوسط الفني بعد سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديوجراف.. رحلات الفنانات من الاحتشام للتبرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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