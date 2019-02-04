بالفيديوجراف.. رحلات الفنانات من الاحتشام للتبرج

شهيرة وسهير رمزى

كتبت - إيمان العوضي :

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد ظهور كل من الفنانة شهيرة وسهير رمزي في إحدي الحفلات الخيرية بدون حجاب،

بشكل كان مفاجئا للجمهور رغم أنهن ليسوا أول من تخلى عن الحجاب بعدارتدائه بل والتحول الكامل من الاحتشام إلى التبرج بالشعر والملابس والماكياج الكامل.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها خلال الفيديوجراف التالي فنانات أخريات تخلوا عن الحجاب وعادوا للوسط الفني بعد سنوات.

