ماجد المهندس يقدم «بحبك» لأسرة «122»

كشف سيف العريبي، منتج فيلم «122» لجمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على إنستقرام، عن أغنية فيلمه الجديد «122»، الذي يطرح بدور العرض السينمائية حالياً بمصر وعدد من الدول العربية، وستكون أغنية الفيلم للنجم ماجد المهندس، وهذه الأغنية سوف تكون كنوع من الدعاية للفيلم، ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وعرض المنتج سيف العريبى على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام»، مقطعاً من أغنية الفيلم؛ معلقاً قائلاً: «أغنية بحبك من فيلم "122" للفنان ماجد المهندس، قريباً».

وصرح سيف العريبى، أنه يستعد لعرض نسخة جديدة من فيلم «122» بلغة الإشارة؛ ليتمكن جمهور الصم والبكم من مشاهدة الفيلم بحرية.

الجدير بالذكر، أن فيلم «122» تدور أحداثه حول الإطار الأكشن والحب والتشويق، وعرض هذا الفيلم ضمن سباق أفلام موسم رأس السنة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وأمينة خليل، ومحمد لطفي، ومحمد ممدوح، وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج ياسر الياسري، ويعد فيلم «122» أول فيلم عربي بتقنية D4.

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وحقق ما يقرب من 25 مليون جنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأشاد به الكثير من النقاد والجمهور، وأثنوا على دور النجم طارق لطفي بهذا العمل، الذي وصفه الكثيرون بأنه خير دور عاد به للسينما مجدداً.

