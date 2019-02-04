في عيد ميلاده.. سر عزوف مروان خوري عن الزواج.. هل أصيب بعقدة من النساء؟

يحتفل اليوم الثالث من فبراير الفنان مروان خوري بعيد ميلاده في أجواء عائلية هادئة بعيداً عن الصخب كما هي عادته المفضلة، فيما عدا المفاجآت التي يجهزها له بعض أصدقائه الفنانين كل عام.

بهذه المناسبة نستعرض واحدة من أكثر القصص تشويقاً في حياة مروان خوري الشخصية وأكثرها جذباً لانتباه جمهوره ومحبيه، وهي سر عزوفه عن الزواج رغم تجاوزه الخمسين من العمر.

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في أحد البرامج التلفزيونية السابقة كشف خوري عن سبب عدم خوضه تجربة الزواج رغم تقدمه في العمر، ورغم تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية التي تعد قصائد للعشاق، وقال خوري إنه مر في حياته بثلاث تجارب حب فاشلة، الأولى كانت في عمر الثامنة عشرة، وكان يحب فتاة في مثل عمره، ولكنها لم تشعر بحبه، وانتهت العلاقة قبل أن تبدأ.

بعدها وقع في غرام امرأة تكبره في العمر، ولم ينكر خوري أنه تعلم منها الكثير عن الحياة؛ لكنها تجربة انتهت بالفشل والبعاد، وفي مرحلة عمرية لاحقة وقع مروان في غرام امرأة اكتشف فيما بعد أنها تبيع الحب لمن يدفع أكثر، ولم تبادله الغرام بل خدعته؛ مما كان سبباً في صنع حاجز بينه وبين النساء لسنوات طويلة.

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وعن مواصفات فتاة أحلامه الحالية قال خوري في برنامج تلفزيوني آخر إنه ينتظر تلك الفتاة التي تجذبه إليها، ويشعر معها بالدفء منذ الوهلة الأولى، ويتقبل كل منهما الآخر كما هو دون الرغبة في تغييره.