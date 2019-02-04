ماذا قالت نانسي عجرم عن ابنتها «ليا»؟

شاركت النجمة نانسي عجرم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، بصورة لقدم ابنتها الثالثة ليا، التي وضعتها خلال الساعات الماضية، وعلقت نانسي على صورة ابنتها وكتبت: «هبة أخرى من الله وشعاع جديد من الضوء قد دخلت منزلنا! يا LYA الجميلة، لا أستطيع الانتظار بالنسبة للمشي مع رحلتك، ووعد بأن أكون هناك من أجلك في كل الأوقات، كنت أنتظرك وأحبك، والآن بعد أن أمسك بك بين ذراعيّ، تضاعفت تلك المشاعر بعشرة أضعاف، لا يمكن للكلمات وصف كم نحبك، لدينا LYA الثمينة».

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يشار إلى أن نانسي عجرم قد تلقت الكثير من التهاني من قبل زملائها بالوسط الفني خلال الساعات الماضية، فور علمهم بوضع ابنتها الثالثة ليا، وكان من بين هؤلاء النجوم: وليد توفيق، ولطيفة، وفيفي عبده، وغيرهم الكثيرون من محبيها في كافة الدول العربية.

ومن المفترض، أن تعود نانسي عجرم لاستكمال نشاطها الفني بعد ما يقرب من 4 أسابيع؛ حتي تعود إلى حالتها الصحية التي كانت عليها من قبل؛ لأنها من المفترض أن تحيي عدداً من الحفلات مع بداية فصل الربيع، والذي سيهل علينا في منتصف الشهر المقبل.