عادل إمام يصل للحلقة الخامسة مع فلانتينو

على قدم وساق، يُجري المخرج رامي إمام استعدادته لتصوير مسلسله الجديد «فلانتينو»، الذي سيخوض به والده الزعيم عادل إمام السباق الرمضاني المقبل؛ حيث يواصل رامي يومياً تصوير المشاهد الداخلية بالديكور الرئيسي للعمل داخل أستوديو النحاس، الذي سيجري به تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل.
حيث وصل الزعيم عادل إمام للحلقة الخامسة، وانتهى من تصوير كافة مشاهدها الداخلية، ومن المقرر أن يستمر في تصوير المشاهد الداخلية في هذا الديكور حتى نهاية الشهر الجاري.
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وشارك عادل إمام في هذه المشاهد، عددٌ كبير من نجوم العمل، من بينهم: دلال عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني، وغيرهم من الوجوه التي ستشارك عادل إمام بطولة مسلسله.
على ناحية أخرى، من المفترض أن يعلن رامي إمام وهشام تحسين خلال الأيام المقبلة، عن أبطال العمل الذين سيشاركون الزعيم بطولة مسلسله؛ خاصة وأن هناك نجمة شابة من المفترض الإعلان عن اسمها، ولكن صناع العمل فضلوا عدم الإعلان إلا بعد التوقيع معها.
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يشار إلى أن عادل إمام سيقدم خلال هذا العمل، شخصية صاحب مدرسة ويتزوج من فتاة تصغره في السن، وتنشب بينه وبين زوجته وأبنائه الكثير من الخلافات، وتدور أحداث العمل في إطار درامي كوميدي.
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