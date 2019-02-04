بالفيديو: عناق حار بين أحلام ونوال الكويتية بعد الصلح

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيراً، ظهرت فيه الفنانتان الخليجيتان: أحلام، ونوال الكويتية، وهما تحتضان بعضهما في الشارع، في أول لقاء لهما بعد التصالح.

وظهرت أحلام تحتضن نوال الكويتية في الفيديو بشدة، والأخيرة كذلك، في لقاء حميم جمع بينهما، أزال الخلاف الذي حدث بينهما وتناقلته وسائل الإعلام.

ويأتي خلاف أحلام مع نوال الكويتية، بعد تغيير لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير «ذا فويس» في موسمه الأخير، إذ تم استبدال نوال بأحلام، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار في اللحظات الأخيرة وتعود أحلام إلى اللجنة.

شاهدي الفيديو :