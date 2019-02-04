الموت يفجع نهال عنبر

تُوفي والد نهال عنبر في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد صراع مع المرض، ولم يحدد حتى الآن موعد العزاء، الذي من المحتمل أن يكون خلال هذا الأسبوع بالقاهرة.

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واضطرت نهال إلى إلغاء كافة ارتباطاتها الفنية؛ حيث ستتغيب عن تصوير مسلسل حكايتي، الذي تشارك في بطولته للعرض في شهر رمضان المقبل، كما أنها لن تظهر في حلقات برنامج «ست الستات»، الذي يعرض عبر قناة one.

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يذكر أن نهال عنبر قد بدأت أمس، تصوير مسلسل حكايتى أمام ياسمين صبري، ووفاء عامر، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.