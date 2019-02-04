عادل إمام يعود للمسرح بمسرحية جديدة ويعرضها على مسارح السعودية

قرر الفنان عادل إمام العودة إلى المسرح من جديد، بعد غياب أكثر من عشر سنوات؛ حيث كانت آخر أعماله المسرحية «بودي جارد»، التي عرضها لعدة سنوات على مسرح الهرم، وتم تصويرها وبيعها لإحدى القنوات الفضائية.

وأكد مصدر مقرب من الزعيم، أنه التقى مؤخرًا المنتج مجدي الهواري، وتعاقد على بطولة مسرحية جديدة، سيتم التحضير لها بعد شهر رمضان المقبل؛ لعرضها على مسارح المملكة العربية السعودية.

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وأضاف المصدر، أنه تم إسناد كتابة المسرحية للكاتب يوسف معاطي، الذي بدأ بالفعل في كتابة الفكرة والتحضير لكتابة النص المسرحي.

وأوضح المصدر، أنه من المحتمل أن يخرجها للمسرح المخرج رامي إمام، وستكون مدة المسرحية ساعة ونصف على الأكثر؛ حتى يستطيع الزعيم مواصلة عرضها لعدد من الليالي.

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وتابع المصدر، أنه من الممكن أن تعرض المسرحية على خشبة مسرح الهرم، الذي اعتاد عادل إمام الوقوف على خشبته منذ إنشائه، كما سيكون بين أبطال العمل عدد من النجوم الشباب الذين يتم اختيارهم الآن؛ خاصة وأنه تم رصد ميزانية ضخمة للعمل الذي يشهد عودة الزعيم للمسرح.