بالفيديو: وصلة رقص لإليسا بحفلها بدبي

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبي، وسط حضور الآلاف من عشاقها ومحبيها الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقته بعدة ساعات، وحرصت إليسا خلال الحفل على تقديم وصلة رقص.
يعد هذا الحفل هو الثاني لإليسا على المسرح ذاته، إنما مع اختلاف كبير في الظروف؛ لذلك وبعد تحية الجمهور أوضحت إليسا في كلامها، إلى الظرف السلبي الذي صاحبها في حفلها بالقرية العالمية العام الماضي وهي مريضة بالسرطان.
وجدير بالذكر، أن إليسا طرحت في الصيف الماضي ألبوم «إلى كل اللي بيحبوني»، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما بدأت التحضير لألبومها الجديد، والمقرر طرحه العام المقبل.
وكان آخر أعمال النجمة اللبنانية إليسا، أغنية «بتشرق شمس العيد»، التي طرحتها عبر قناتها وقناة روتانا بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك احتفالاً بأعياد الميلاد، وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية.
وأحيت إليسا حفلاً خيريًا لصالح مرضى السرطان منذ أيام قليلة، وحضر الحفل مجموعة كبيرة من الجمهور، الذي حرص على مساعدة هؤلاء المرضى، وذهب ربحه لصالح المرضى.
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