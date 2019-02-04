شاهدوا فاشينيستا خليجية تخرق كل الحدود وتصدم الجميع: “سأضع الحذاء في فمك”؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 مساءً -

فاجأت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن متابعيها بهجوم ناري شنته على بعضهم. فقد ظهرت في مقطع فيديو تناقله عدد كبير جداً من الناشطين مؤخراً وهي ترد على الأسئلة في بث مباشر.

ويبدو أن تعليق إحدى المتابعات استفزها ودفعها إلى مهاجمتها بقوة. وصدمت الجميع بقولها: “الجوتي (الحذاء) أحطا بحلقك احترمي نفسك ولا طلعي برا”.

وأضافات: “أنا كيوت وفاطمة بس ترى فيه فاطمة ثانية تلتك كف”. كما أبدت إعجابها بنفسها وبقدرتها على الرد. وحقق الفيديو ما يقرب من 118 مشاهدة عبر أحد الحسابات التي نشرته على “إنستغرام”.

وانقسم المتابعون بين مدافع عن الفاشينيستا وبين منتقد لها. ومما جاء في التعليقات: “أنا ما أعرفها لكن جد يعني يدخلون بثها ويسبونها ويبغونها تسكت؟” و”همجيين الناس والله يبوني سب ونوي نردعليهم باحترام!مرض ولا مجانين؟” و”افهمنا تو لها فيديو تسمعنا ڤويس نوت (تسجيل صوتي) وحدة تسبها ويعني إنها راقية…والحين هي قاعدة تسب بنفس أسلوب البنت”.

ويذكر أن المؤمن ظهرت مؤخراً أيضاً في مقطع مسجل وهي تكشف تسجيلاً صوتياً لإحداهن وهي تقوم بشتمها.