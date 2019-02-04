سوزان نجم الدين تتجاهل شهرة مذيعة لبنانية في هجوم غير مباشر.. هل خضعت لعملية نحت جسم!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 مساءً -

أثارت الممثلة السورية سوزان نجم الدين موضوع الحرب التي اشتعلت بينها وبين المذيعة والممثلة اللبنانية كارلا حداد خلال حفل “موريكس دور” العام 2018.

وجاء ذلك خلالاستضافتها ضمن برنامج “قصة حلم” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على شاشة قناة “لنا” السورية.

وردت على وصف المذيعة لها بأنها تعاني من “جوع شهرة” بالقول إنها منذ ولادتها في عالم الفن حققت الشهرة.

وسألت أين كانت كارلا حداد عندما حققت النجومية من خلال أول عمل لها هو مسسلس “نهاية رجل شجاع”؟.

وعما إذا كانت تطلب منها الاعتذار، أشارت إلى أن هذا لا يعنيها وأنها لا تعرف كارلا، لافتة إلى أنّ بعض الأشخاص يحاولون التسلّق على شهرة الفنان فيما يعاني بعضهم الآخر من عقد ويحاولون التقليل من قيمة النجاح.



وتابعت أنها لم تر كارلا قبل “الموريكس دور” مضيفة أن عبارة “جوع الشهرة” لم تزعجها لأنها غير حقيقية ومؤكدة أنها قامت بأعمال عظيمة.

وفي المقابلة نفسها كشفت أنها لم تجر أي عملية تجميل باستثناء بعض اللمسات التي وضعتها على وجهها.

ونفت أيضاً خضوعها لعملية نحت جسم لافتة إلى أنها باتت تمارس التمارين الرياضية وأنها خسرت نحو 10 كيلوغرامات.

ويذكر أن الهجوم على كارلا جاء على خلفية ما كتبته الأخيرة بعد حفل “الموريكس دور” 2018.

فقد غردت على حسابها على “تويتر: “”مزعوجة قطّشتك؟صراحة أنا بنفّذ تعليمات المخرج والمنتج. وفستانك حكي عن حاله ما تزعلي حياتي”، مضيفة وسميّ (هاشتاغ) “مرض نفسي” و”جوع”.

وجاء ذلك بعدما تخطت نجم الدين الوقت المخصص لها للحديث عن ملابسها مصرة على تمرير إعلان مجاني رغم مقاطعة حداد لها وإعلامها بضيق الوقت.