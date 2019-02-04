حشود تنتظر الأمير هاري تحت المطر.. وزوجته ترد بالشاي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، بالشكر إلى عدد كبير من الذين احتشدوا لاستقباله وزوجته، خلال رحلتهما إلى جنوب غرب إنجلترا، وتحملهم الطقس البارد للترحيب بهما في رحلتهما.

ميجان قالت في تصريحات لها وهي تتحدث هي وزوجها إلى أولئك الذين انتظروا في البرد لرؤيتهما وسط تساقط الثلوج: أتمنى أن يحصل الجميع على كوب من الشاي بعد هذا.

ميجان، دوقة مقاطعة “ساسكس” والتي تنتظر طفلهما الأول هذا الربيع، كانت قد توجهت إلى مدينة بريستول برفقة زوجها هاري، حيث زارا مسرح “أولد فيك” الذي بني عام 1766 وهو أقدم مسرح في دول العالم الناطقة بالإنجليزية.

الثنائي الملكي هاري وميجان من المقرر أن يزورا في وقت لاحق مؤسسة (إمباير فايتينج تشانس) الخيرية التي تسعى إلى استخدام الملاكمة في مساعدة الشبان الذين يفشلون في الدراسة أو المعرضين لخطر البطالة أو الجريمة.

يشار إلى أن الشرطة البريطانية وضباط حماية العائلة الملكية، كانوا قد حذروا ميجان ماركل، من أغلاق باب سيارتها بنفسها، خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء تحركاتها