نصيحة صديقة تورط هنا الزاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد عاصفة من التعليقات بعدما أعلنت عن ضياع كلبها وعرضت مكافأة مالية لمن يجده.

هنا الزاهد قالت في تصريحات خاصة أن الكلب ليس ملكها، وأنه ملك لصديقتها التي طلبت منها نشر البوست عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، لأن لديها عدد كبير من المتابعين.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها تفاجأت عندما انتشر البوست بهذه السرعة، وذلك بعدما قام عدد من الفنانين بنشره لمساعدتها ومنهم الفنانة نيللي كريم.

هنا عبرت عن دهشتها من منتقديها بسبب وضع مكافأة مالية للعثور على كلب، مؤكدة أن الحيوان روح مثل الإنسان، وأنه يستحق كل الاهتمام.

الفنانة الشابة أثارت هجوم البعض بعدما نشرت بوست عن ضياع كلب وقالت إنها تخصص مكافأة 10 آلاف جنيه لمن يجده.

يُذكر أن هنا الزاهد تصور مشاهدها فى مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج “شركة سينرجى».