- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصاعدت أزمة الفنانة اللبنانية قمر مع حبيبها السابق الذي كشفت عن خيانته لها سريعًا، لتصل إلى تلقيها تهديدات بقتل ابنها الوحيد "جيمي".
ونشرت قمر مجموعة صور على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، بها رسائل من حسابات مزيفة تهددها بقتل ابنها الوحيد، كما كشفت عن صور حبيبها السابق، ووجهت له الشتائم بطريقة قاسية، لتحذره من الاقتراب من ابنها.
ووجهت الفنانة اللبنانية اتهامًا صريحًا لحبيبها السابق بإرسال التهديدات، مشددة على أنها لا تخاف منه وأن روحها ستقدمها فداء لابنها الوحيد.
وأفادت في رسائلها شديدة اللهجة، أنها ستظهر في بث مباشر خلال ساعات، لكي تشرح تفاصيل الأزمة أمام جمهورها.
وكانت قمر كشفت في وقت سابق عن خيانة حبيبها لها مع رجل آخر ليتطور الأمر بينهما إلى خلافات وصراعات وصلت إلى مرحلة التهديدات المباشرة بإلحاق الأذى بها وابنها.
كانت هذه تفاصيل خبر قمر عن حبيبها السابق بعد فضحها لـ"خيانته ومثليته": "يُهددني بقتل ابني"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.