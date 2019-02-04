شاهدي كيف بدت زوجة كيفانش تاتليتوغ في حفل افتتاح فيلمه الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت مصممة الأزياء باشاك ديزرعلى التواجد في افتتاح فيلم زوجها الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الجديد، والذي يحمل اسم "الأعمال المنظمة2".

واختارت ديزر لهذه المناسبة فُستانا أسود قصيرا، وارتدت فوقه جاكيتا طويلا جدًا باللون الوردي، وانتعلت حذاء أسود عاليا مدببا من الأمام، فيما تركت شعرها مُنسدلًا مع تموجات بسيطة.

فيما اختار تاتليتوغ اللون الأسود لإطلالته بالكامل، مُرتديًا توبا وجاكيتا وبنطلونا باللون الأسود، كما وحرصت ديزرعلى دعم زوجها وتأكيد حبّها له بصورة رومانسية جمعتهما من حفل الافتتاح، داعية الجمهور لمشاهدة الفيلم.

يُشار إلى أن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ يظهر في الفيلم بشخصية جديدة، حيث يلعب دور رجل عصابات، واختار لهذا الدور "لوك" مُختلفا بتسريحة شعر غريبة وكرش ملفت وملابس تلائم الدور، مُبتعدًا عن أدوار الفتى الوسيم التي اشتهر بها.

والجدير بالذكر أن علاقة حب قوية جمعت تاتليتوغ وزوجته ديزر عندما التقيا في مسلسل العشق الممنوع، والتي كانت باشاك مصممة الأزياء الخاصة به، وتطورت العلاقة بينهما حتى قررا الارتباط رسميًا عام 2016.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يُعرض للنجم التركي حاليًا مسلسل الاصطدام إلى جانب الفنانة التشين سانغو، والذي يحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا.