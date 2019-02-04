كريم عبدالعزيز "سعيد" بنجاح "نادي الرجال السري"

كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حقّقه أحدث أعماله السينمائية فيلم "نادي الرجال السري" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، مشيرا إلى أنه كان منذ فترة يريد العودة بفيلم كوميدي، وفور عرض السيناريست أيمن وتار فكرة السيناريو نالت إعجابه بشكل كبير ومن ثمّ تم تنفيذ الفيلم.

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وأعلن عبدالعزيز، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن موضوع الفيلم مهم جدا، فهو اجتماعي يلمس كل زوج وزوجة ليس في مصر فقط لكن في الوطن العربي بشكل عام، وبخاصة أنه لا يوجد أي شخص يريد أن يُفسد علاقة الحب أو الزواج أو الارتباط مع الطرف الآخر، ومن ثمّ هذا الأمر يحتاج إلى مجهود من الطرفين للحفاظ على العلاقة بينهم من أجل استمرارها.

ويُجسّد كريم شخصية "أدهم" يعمل "طبيب أسنان" ومتزوجا من الفنانة غادة عادل، ويستمر الزواج 10 أعوام، إلا أن العلاقة تصاب بفجوة كبيرة وتلجأ غادة إللى مراقبته طوال الوقت في إطار كوميدي.

يُذكر أن فيلم "نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد ودينا فؤاد وأحمد فتحي، ويعود كريم بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 أعوام منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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