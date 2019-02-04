أحلام حجي تؤكّد تعاونها مع منتج مصري على عمل سينمائي 

كشفت ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة و الإعلامية المغربية أحلام حجي أنها تتعجب من الكلام الذي تناول إمكانية إغلاقها جمعيتها الخيرية " أحلام الطفولة " ,مشيرة إلى أن العمل الخيري مستمر وأخر ماقامت به كان زيارة إلى مدينة الموصل العراقية في خطوة أولى من نوعها لإعلامية مغربية بعد الزيارة التي قامت بها النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى هناك

أوضحت حجي أن الشائعات كثيرة لكنها لا تلغي النجاحات التي حققتها على المستوى الإنساني في عدد من الدول العربية .

وأكّدت أحلام أنها بصدد التحضير لأكثر من فكرة تلفزيونية أحدها سيتم تصويره في المغرب مشيرة إلى أنها ستتحدث فيه بلهجة بلدها المغربية و هناك أيضاً خطوة ثانية في العراق تصب في خانة الأفكار الاجتماعية المنوعة .

قالت حجي إن ثمة اتفاق حدث في الفترة الأخيرة بينها و بين منتج مصري للتعاون في فيلم سينمائي إلى جانب النجم العراقي محمد السالم في مبادرة هي الأولى من نوعها بعد العروض التي تلقتها في مصر و لم تتناغم مع مضمون بعضها

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