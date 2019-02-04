دنيا سمير غانم تستعد لتصوير مسلسل جديد لرمضان المقبل

أكدت مصادر مقربة من دنيا سمير غانم أنها تستعد حاليا لتصوير مسلسل كوميدي جديد للعرض في رمضان القادم وأشارت المصادر أن سيشارك دنيا مجموعة من الفنانيين منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ولم يستقر حتى الأن على إسم العمل.

الجدير بالذكر أن دنيا قدمت مجموعة من المسلسلات الكوميدية على مدار السنوات السابقة منها نيللي وشريهان وفي اللالالاند ومسلسل لهفة.

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