الفنان عامر زيان يُحيي حفلة عيد الحب في الدوحة

تقى الفنان اللبناني عامر زيان, رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو في العاصمة القطرية الدوحة و كانت جلسة عفوية مع أسرته تطرق خلالها الطرفان إلى مشروع عمل غنائي سيتم تصويره قريبًا في تركيا قريبًا تحت إشراف ابن الرئيس محمد وبما في ذلك من تعاون يؤسس إلى مراحل مقبلة من العمل المشترك على المستوى الفني .

وسيُحيي زيان حفلة عيد العشاق في الدوحة وسط حضور كبير من محبي فنه حيث بدأت حملة الإعلانات بالانتشار للترويج لتلك السهرة قبل أن تكون له محطات أخرى في الإمارات العربية المتحدة و تونس و المغرب في ظل النجاح الذي حققته أغنية " ويلو " التي أصدرها مؤخراً .

وكشف عامر زيان إنه لم يتراجع عن فكرة إصدار الألبوم الكامل لكن في المرحلة الحالية هناك أغنية أخرى جديدة سترى النور عبر سياسة الإصدارات المنفردة و فيديو كليب سيتم تصويره في تركيا من دون الإشارة إلى اسم المخرج الذي سيتعاون معه ضمن هذا الإطار .

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