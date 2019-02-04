هالة صدقي تنشر صورة لها مع سيدة منقبه عبر "فيسبوك"

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة على حسابها الشخصي بالفيس بوك صورة لها مع سيدة منقبه وقالت ( بفرح أوي لما ألاقى سيدة منقبة تطلب صورة معي ) وقد نالت الصورة في نصف ساعة تفاعلا كبيرا بين أصدقاء هالة حيث بلغ عدد اللايكات للصورة 5000 لايك. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : هالة صدقي تتحدث عن مشاركتها في مسلسل "الضاحك الباكي" هالة صدقي تستعد لاستئناف دورها في " بركة"

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