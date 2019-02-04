شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسرطان.. اعرف رسالة النجم راغب علامة للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، رسالة للمصابين بمرضى السرطان، فى اليوم العالمى للمرض الخبيث، وخاصة الأطفال منهم، وقال:"فلندعم الأطفال المصابين بالسرطان".

وقال علامة:" السرطان فصل من الحكاية والتفاؤل في مواجهته هو أصل الحكاية لتجاوزه والتغلّب عليه، فلندعم الأطفال المصابين بالسرطان ونعطيهم الأمل بغدٍ أجمل، فالأطفال هم أمل المستقبل".



رسالة الفنان راغب علامة لمرضى السرطان

وينظم الاتحاد الدولى لمكافحة لسرطان، اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير كل عام، لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج