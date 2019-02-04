شكرا لقرائتكم خبر عن الحق الفرصة وشوفهم.. 3 أفلام على نيتفلكس سيتم حذفها فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملت شبكة Netflix بشكل عظيم في الفترة الأخيرة، حيث أن العاملين فيها سعوا إلى طرح محتوى جيد ممزوج بالترفيه، ولكنها أعلنت أنها ستقوم بحذف بعض من الأفلام من على شبكتها مع نهاية الشهر الجارى، ولذلك ننصح محبى الأفلام مشاهدتها قبل قيام نيتفلكس بالتخلص منها.

فيلم Children of Men الذى طرح عام 2006، ويدور حول العالم الذي أصبح فيه البشريةذو مشاكل كبيرة، مع عدم وجود أطفال لتجديد جيل الذى يلقى الموت، ولذلك اندلعت الفوضى في الشوارع لأن المواطنون يفقدون الأمل بسرعة أكبر.

وفيلم Clerks الذى طرح عام 1994، ويدور حول دانتي هيكس الذى يعمل كموظف في متجر صغير، ويعتقد دانتي أن الحياة هي سلسلة من النهايات المحبطة وهذا اليوم لا يثبت أنه مختلف، يقرأ في الصحيفة أن صديقته السابقة كايتلين تزوجت، بجانب العديد من المواقف الأخرى مثل استيقاظ صديقه من الموت.

أما عن الفيلم الثالث والأخير في القائمة هو فيلم Shaun of the Dead الذى طرح عام 2004، ويدور حول شون الذى يواجه يومًا عصيبا جدًا، لذلك قرر أن يحاول إغراء حبيبته القديمة ليعودا إلى بعضهما البعض، ولكن في خلال ذلك، قام بإطلاق سراح الـ Zoombies ووجد إنها فرصة جيدة لإظهار فائدته لجميع من حوله من خلال إنقاذه لهم.