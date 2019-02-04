زوجة تامر حسني بـ "لوك" جديد في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني جمهورها بصور جديدة، من أحدث ظهور لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "بوسيل" في الصور بلوك جديد وإطلالة أنيقة، إذ استعانت بخصلات شعر شقراء، ونالت الصور إعجاب الجمهور. تحرص بسمة بوسيل على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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