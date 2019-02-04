بالصور.. ياسمين عبد العزيز تمارس تمارين شاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصور وفيديوهات لها أثناء ممارسة الرياضة، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "ياسمين" بالفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة، بمساعدة مدربتها بالجيم، ونالت الصور الفيديوهات إعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تستعد للمشاركة في السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل "الملكة"، ويشاركها فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمي، ومن تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

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