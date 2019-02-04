دينا فؤاد تنشر صور من كواليس "قيد عائلي" وتكشف عن موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشرت الفنانة دنيا فؤاد مجموعة صور من كواليس مسلسل "قيد عائلي" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"

وظهرت فيها رفقة عدد من نجوم العمل من بينهم الفنانة ميرفت أمين، وبوسي والمخرج تامر حمزة.

وكتبت: "من كواليس مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج الشاطر جدًا تامر حمزة والقمر ميرفت أمين والجميلة بوسي، يُعرض ابتداء من 2 مارس على قناة cbc".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ميريهان حسين، هدى، صبري فواز، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.