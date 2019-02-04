جينيفر لوبيز تستعد للزواج من صديقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، فى حب صديقها أليكس رودريجيز، والذى ترتبط به منذ عام 2017، إلى حد كبير.

وجاء، ذلك بعدما ظهرت النجمة العالمية الشهيرة خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار انتباه جمهورها ومتابعيها الذين تفاجأوا من حجم المحبة التى أظهرتها خلال الفيديو الذى ظهرت فيه بجانب رودريجيز لاعب البيسبول السابق.

وخطفت جينيفر لوبيز الأنظار خلال الفيديو التى مالت فيه على كتف أليكس بحركة بدت فيها متأثرة للغاية متناسية حجم النجومية التى تعيشها النجمة البالغة من العمر 49 عاما، كما كشفت خلاله عن كم المحبة والعشق الذي تكنه لرفيقها، مما أثار العديد من التساؤلات من محبيها ومتابعى الثنائى حول اقتراب إقدامهما على خطوة الزواج.

وعلى جانب أخر، احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، بطريقة طريفة بانتهاء نظامها الغذائى الذى كانت تتعبه لمدة 10 أيام، وذلك بحسب نظام 10daychallenge# الذى يعتمد على تناول أغذية صحية دون تناول السكر أو أطعمة بها كربوهيدرات نهائياً.

واحتفلت جينيفر بهذا الإنجاز بوليمة لذيذة نشرت صورها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام ، وهي عبارة عن مائدة مملوءة بالمقبلات الشهية وعلقت عليها قائلة :إنها تستحق الانتظار.

وشارك النجمة العالمية في الاحتفال حبيبها أليكس رودريجز، الذى كان هو الآخر ملتزماً بنظاماً غذائياً هذه الفترة، وظهر فى الصور يجلس أمام مائدة عليها أطعمة غنية بالسعرات الحرارية المرتفعة كأنواع مختلفة من البيتزا وأجنحة الدجاج المقلية.