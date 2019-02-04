هبة السيسي تمارس رياضتها المفضلة مع ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية هبة السيسي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هبة السيسي ظهرت في الصورة مع ابنتها، حيث كانتا تمارسان معا رياضة التزلج على الجليد، بينما ارتدت هبة وابنتها هيفين نفس الملابس، وعلقت الفنانة وكتبت: «رياضة مع هيفين صباح النشاط».

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه بالصورة من خلال عدد كبير من التعليقات، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين ابنتها الوحيدة.

هبة السيسي احتفلت بعيد ميلاد ابنتها هيفين الخامس في شهر يوليو الماضي، ونشرت صورة حديثة لها، وعلقت قائلة: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي 5 سنوات».

هبة السيسي أنجبت ابنتها هيفين من زوجها رجل الأعمال كريم محمود عام 2013، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك لخلافات بينهما.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1983، حازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم «كتكوت»، بدأت حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب، ومن آخر ا‘مالها: «حليمو أسطورة الشواطئ».

شاركت في الدراما بمسلسل : «ستات قادرة، شطرنج، الصعلوك»، وغيرها.