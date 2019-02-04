زينة تلتقي تامر حسني وبسمة بوسيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية زينة على العلاقة الطيبة بينها وبين الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المعتزلة المغربية بسمة بوسيل من خلال صور جديدة نشرتها عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

زينة ظهرت ف الصور برفقة الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وكان معهم أيضا شقيقة زينة ياسمين رضا، ولم تذكر زينة عن سبب هذا اللقاء، ولكن عكست الصور مدى الصداقة التي تجمعهم.

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصور، وذلك من خلال عدد كبير من التعليقات، كما سأل الفانز عن موعد عرض فيلمهما الجديد.

الجدير بالذكر أن الفنانة زينة تشارك في فيلم “كل سنة وأنت طيب”، مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، عزت أبو عوف، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج نيوسينشري.

وكانت شركة “دولار فيلم” المنتجة للفيلم قد أقامت مؤخرا حفل كبير احتفالا بقرب تصوير العمل، حضره الفنان تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، كما حضرت الفنانة زينة، والفنان خالد الصاوي، وغيرهم.